Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: gleich mehrere Snackautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich dieselben noch unbekannten Täter schlugen am Donnerstag (13.03.2025) in mindestens drei Fällen im Bereich Marbach am Neckar zu und brachen Snackautomaten auf.

In der Affalterbacher Straße brachen zwischen 02:20 Uhr und 02:50 Uhr die Täter vermutlich mit einem Brecheisen einen Snackautomaten auf und richten hierbei einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro an. Dir Ermittlungen zur Höhe des Diebesgutes dauern noch an. In der Zeppelinstraße in Rielingshausen brachen die Täter gegen 03:30 Uhr ebenfalls einen Snackautomaten auf gleiche Weise auf. Auch hier gingen sie äußerst brachial vor und verursachten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hierbei entwendeten sie das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe. Gegen 03:50 Uhr brachen die Täter einen in der Rielingshäuser Straße aufgestellten Automaten auf. Auch in diesem Fall entwendeten die Täter das Wechselgeld in noch unbekannter Höhe sowie die zusätzlich die darin enthaltenen Produkte im Wert von rund 200 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in allen drei Fällen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell