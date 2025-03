Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim und Möglingen: Reifendiebe in Tiefgaragen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Mittwoch (12.03.2025) zwischen 05:15 Uhr und 15:20 Uhr in Eglosheim und Möglingen ihr Unwesen. Die Täter stahlen in drei Fällen Kompletträder aus Sammeltiefgaragen, die zu Wohnhäusern gehören. Die Reifendiebe verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu den Sammelgaragen in der Bönnigheimer Straße in Eglosheim sowie in der Hohenstaufenstraße in Möglingen. Sie entwendeten mehrere Sätze von Kompletträdern. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Regelmäßig verzeichnet das Polizeipräsidium Ludwigsburg zur Radwechselzeit im Frühling und Herbst vermehrt Diebstähle von Kompletträdern aus Sammelgaragen. Anwohner werden gebeten, insbesondere bei der Ein- oder Ausfahrt aus den Garagenanlagen auf fremde Personen oder Fahrzeuge zu achten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei über Notruf (110) zu melden.

