Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Rotlichtfahrt - Unfall mit anschließender Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (12.03.2025) kam es gegen 18:50 Uhr auf der Landesstraße 1100 nahe Aldingen u einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 40-jähriger Skoda-Lenker war auf der L1144 unterwegs und wollte an deren Ende nach links auf die L1100 in Richtung Neckarrems abbiegen. Hinter ihm befand sich eine 44-jährige Mercedes-Lenkerin. Nahezu zeitgleich befuhren ein noch unbekannter Peugeot-Lenker und hinter diesem ein ebenfalls unbekannter VW-Fahrer die L1100 aus Richtung Stuttgart. Diese beiden PKW-Lenker bogen im Anschluss nach links auf die L1144 in Fahrtrichtung Ludwigsburg ab, obwohl die für sie geltende Ampel vermutlich rot zeigte.

In der Folge musste der Skoda-Lenker stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Peugeot und dem VW zu vermeiden. Die 40-jährige Mercedes-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Die Unbekannten im Peugeot und im VW setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell