Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt gegen einen noch unbekannten VW-Lenker, der in Renningen in der Nelkenstraße auf Höhe einer dortigen Kinderkrippe eine 42-jährige Smart-Fahrerin bedrängt und gefährdet haben soll. So habe der VW-Lenker zunächst auf einem Parkplatz der Kinderbetreuungsstätte mehrere Fahrzeuge zugeparkt. Die 42-Jährige musste mehrfach rangieren, um aus ihrer Parklücke herausfahren zu können. Nachdem sie anschließend ausgestiegen war, um sich den schwarzen VW mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) näher anzuschauen, sei der Fahrer zu seinem Pkw gekommen und habe die 42-Jährige aggressiv angesprochen. Beide Beteiligte fuhren anschließend rückwärts von dem Parkplatz in die Nelkenstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt standen im Kreuzungsbereich der Strohgäustraße und der Nelkenstraße ein weißer Mercedes sowie ein weiteres noch unbekanntes Fahrzeug und warteten verkehrsbedingt. Der VW-Lenker soll schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit den Smart der 42-Jährigen überholt haben und zwischen den an der Einmündung wartenden Fahrzeugen hindurch gefahren sein. Anschließend habe er im Kreisverkehr der Nord-Süd-Straße gewendet, sei zurückgefahren und habe den Vorrang der 42-Jährigen im Bereich einer Fahrbahnverengung missachtet. Um einen Unfall zu verhindern, habe diese eine Gefahrenbremsung durchführen müssen. Der unbekannte VW-Lenker fuhr hierauf davon.

Zeugen, die die Fahrweise des VW-Lenkers beobachtet haben und insbesondere die Personen, die im weißen Mercedes und im noch unbekannten Fahrzeug saßen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell