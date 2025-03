Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.03.2025) beschädigte ein noch Unbekannter gegen 14:40 Uhr insgesamt fünf auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz geparkte Pkw. Zeugen konnten beobachten, wie ein unbekannter Täter die geparkten Fahrzeuge, es handelte sich um zwei VW, einen Mercedes, einen Ford und einen BMW, zerkratzte. Im Anschluss konnte der Täter noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Täter wurde als 40-50 Jahre alt, mit schwarz-grauen Haare und mit einer braunen Lederjacke bekleidet, beschrieben. Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

