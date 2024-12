Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Hannover-Herrenhausen: Feuerwehr befreit Mäusebussard aus misslicher Lage

Hannover (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Hannover in den Stadtteil Herrenhausen gerufen. Ein Mäusebussard hatte sich in einer Angelschnur, die in einem Baum über der Leine hing, verfangen und konnte sich selbst nicht befreien.

Passanten ist der Greifvogel zufällig aufgefallen, worauf diese umgehend die Regionsleitstelle informierten. Die alarmierte Besatzung des Tierrettungswagens der Feuerwehr Hannover erkundete vor Ort die Lage und forderte aufgrund der exponierten Lage über dem Fluss ein Schlauchboot nach. Dadurch konnte das Tier letztlich erreicht und von der Schnur befreit werden.

Im Anschluss wurde der geschwächte Mäusebussard zur weiteren Versorgung in die Tiermedizinische Hochschule transportiert. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge der Feuerwehr Hannover mit fünf Einsatzkräften.

