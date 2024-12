Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Verbesserungen in der Regionsleitstelle umgesetzt

Hannover

In den Räumlichkeiten der Regionsleitstelle Hannover in der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm sind seit Anfang September mehrere Mängel planmäßig beseitigt worden. Hierfür musste der Betrieb der Regionsleitstelle in die Redundanzräume der Feuer- und Rettungswache 2 in Stöcken verlagert werden. Die rund 10 Wochen andauernden Arbeiten konnten vergangene Woche erfolgreich und etwas schneller als geplant beendet werden.

Seit Anfang 2022 ist die Regionsleitstelle Hannover in der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm untergebracht. Von hier aus werden alle Einsätze der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Krankentransports in Region und Landeshauptstadt Hannover koordiniert. Im Zuge des aufwachsenden Regelbetriebs traten jedoch Mängel im Bereich der Raumlüftungs- und Beleuchtungsanlage auf, welche im Rahmen einer aufwendigen Baumaßnahme behoben werden mussten. Gleichzeitig wurde die vorhandene Brandmeldetechnik optimiert.

Die vorwiegend im Deckenbereich der Leitstelle stattfindenden Arbeiten erforderten umfangreiche Vorbereitungen und waren mit einer temporären Verlagerung der Regionsleitstelle zur Feuer- und Rettungswache 2 in Stöcken verbunden. Nach nun zehnwöchiger Bauzeit sind alle Mängel abgestellt und die Regionsleitstelle ist seit dem 28. November wieder in ihren angestammten Räumlichkeiten am Weidendamm im Vollbetrieb. Der ursprüngliche Zeitplan konnte damit sogar ein paar Tage schneller umgesetzt werden.

Der Erste Stadtrat und Feuerwehrdezernent Dr. Axel von der Ohe überzeugte sich am heutigen Mittwoch von der Umsetzung der Mängelbeseitigung und betont: "Die Regionsleitstelle Hannover ist für Menschen in Notsituationen meist der erste Anlaufpunkt und damit von wesentlicher Bedeutung für den schnellen und zielgerichteten Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Ich freue mich daher sehr, dass die Sanierungsarbeiten und die anschließenden Stresstests so schnell und erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Die Disponent*innen können ihre wichtige Aufgabe nun wieder in einem hochmodernen Arbeitsumfeld wahrnehmen. Mein besonderer Dank gilt allen Beteiligten für die zügige und professionelle Umsetzung der Baumaßnahme."

Christoph Bahlmann, Direktor der Feuerwehr Hannover, führte hierzu aus: "Die zwingend notwendigen Nachbesserungen haben wieder einmal mehr gezeigt, dass Systeme der kritischen Infrastruktur über Rückfallebenen verfügen müssen. Durch Vorhaltung redundanter Räumlichkeiten für die Regionsleitstelle war und ist auch in Zukunft sichergestellt, dass alle Hilfeersuchen in Landeshauptstadt und Region Hannover jederzeit bedient werden können. Ich bedanke mich insbesondere bei den Kolleg*innen der Regionsleitstelle, die trotz der mit der Baumaßnahme verbundenen Einschränkungen ihre Aufgabe so hochmotiviert und gewissenhaft wahrgenommen haben."

Der Landeshauptstadt Hannover sind in Hinblick auf die Mängelbeseitigung an der Lüftungs- und Beleuchtungsanlage keine Kosten entstanden, da diese Mängel im Zuge bestehender Gewährleistungsansprüche abgestellt wurden.

