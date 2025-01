POL-RE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Dorsten

Recklinghausen (ots) - Ein 54-jähriger Bottroper ließ am 02. November 2024 seine Geldbörse an einer Selbstbedienungskasse eines Supermarktes an der Gungstraße liegen. Als er zur Kasse zurücklief, war die Geldbörse bereits weg. Durch Videoaufnahmen aus dem Ladenlokal konnte eine unbekannte Frau als Tatverdächtige ausgemacht werden. Ein entsprechendes Foto finden ...

