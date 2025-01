Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall mit erheblichen Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Castroper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autos erheblich beschädigt wurden.

Ein 19-Jähriger aus Datteln war gegen 21:50 Uhr in Richtung Meckinghoven unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er einem Auto eines 41-Jährigen Dattelners ausweichen, der zu diesem Zeitpunkt vom Fahrbahnrand auf die Straße fuhr. Er touchierte das Fahrzeug und geriet dann in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem 28-Jährigen aus Marl, der mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von über 150000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Der 19-Jährige fuhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Sein Auto wurde sichergestellt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

