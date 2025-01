POL-RE: Dorsten: 14-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - Zum Jahreswechsel (Dienstag, 17:30 Uhr - Mittwoch, 12:20 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schumannstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie ein Fenster auf, um so in das Gebäude zu gelangen. Sie entwendeten Schmuck. Im Garten öffneten sie außerdem die Tür eines Gartenschuppens. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: ...

