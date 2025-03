Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 08.03.2025

Aalen (ots)

Am Freitag (07.03.2025) kam es in Böbingen in der Mögglinger Straße gegen 17:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 75-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf den vor ihr fahrenden Audi A4 auf. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die Opel-Fahrerin den Verkehrsunfall unter der Beeinflussung von Alkohol verursacht hatte. Sie musste ihren Führerschein abgeben. Weder die Verursacherin noch der 35-jährige Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell