Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 08.03.2025

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Ein geparkter Mercedes-Benz wurde am Freitag (07.03.2025) zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr durch einen unbekannten Verursacher auf einem Kundenparkplatz in der Sulzbacher Straße am Heck beschädigt. Ohne sich um die Beschädigung in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, verließ der bislang unbekannte Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell