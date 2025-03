Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (12.03.2025) 10:00 Uhr und Donnerstag (13.03.2025) 12:45 Uhr streifte unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren in der Ludwigsburger Straße in Ludwigsburg einen geparkten Mazda 6 am Seitenspiegel und am linken vorderen Radkasten. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Ford Transit gehandelt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell