Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Trickdiebe erleichtern Senioren um Schmuck und Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Mit einer fiesen Masche brachten noch unbekannte Diebe mehrere Seniorinnen am Donnerstag (13.03.2025) zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in Ludwigsburg-Eglosheim um Bargeld und Schmuck.

Gegen 11:00 Uhr klingelten die Täter an mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhausen in der Bönnigheimer Straße. Sie gaben sich als Ableser von Rauchmeldern aus und verschafften sich durch geschickte Gesprächsführung Zugang zur Wohnung einer 88-jährigen Anwohnerin. In der Wohnung sah sich der Mann der als ca. 30 Jahre alt, knapp 160 Zentimeter groß und mit einer grauen Jacke und einer grauen Käppe bekleidet beschrieben wurde, in allen Zimmern um und machte Notizen in einer Schreibkladde. Er bat um ein Glas Wasser und verließ anschließend die Wohnung. In diesem Fall erbeutete der Mann nichts.

Nahezu zeitgleich klingelte ein Mann an einer Wohnung im gleichen Haus. Er erlangte durch die gleiche Herangehensweise Zutritt zur Wohnung einer 87-jährigen Frau und schaute sich in allen Zimmern um. Auch hier bat der Täter um ein Glas Wasser, welches ihm die Seniorin gab. Nachdem der Mann mit auffallend rundem Gesicht, beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, knapp 170 Zentimeter groß, mit dunklen Haaren und hell bekleidet die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die 87-Jährige den Verlust von Schmuck im vierstelligen Bereich.

Etwas später waren die dreisten Diebe dann in der Besigheimer Straße unterwegs. Gegen 11:30 Uhr klingelte ein Mann bei einer 91 Jahre alten Seniorin und betrat die Wohnung nach der gleichen Masche. Er verlangte ebenfalls ein Glas Wasser und sah sich um. Die Seniorin bemerkte etwas später das Fehlen von mehreren Tausend Euro Bargeld. Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, knapp 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet.

Ob es sich in den drei Fällen um ein und dieselbe Person gehandelt hat oder ob eine Gruppe mehrerer Täter unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten LB-Eglosheim unter Tel. 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell