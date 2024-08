POL-SU: Einbrecher erbeuten Tresor mit Bargeld

Eitorf (ots) - Am Donnerstag (15. August) gegen 21:30 Uhr befuhren Beamte der Polizeiwache Eitorf die Straße "Im Auel". Als sie auf ein dortiges Tankstellengelände fuhren, bemerkten sie einen Pkw an einer Zapfsäule. Das Zulassungssiegel des hinteren Kennzeichens war in Teilen nicht mehr vorhanden, weswegen sie das Fahrzeug überprüfen wollten. In diesem Moment setzte sich der Eigentümer des Audis hinter das Steuer ...

