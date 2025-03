Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag den 14.03.2025 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Fahrerin mit einem Skoda Octavia den Wiesenweg in Möglingen. Aufgrund einer Fahrbahnverengung streifte sie vermutlich ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und meldete sich erst später bei der Polizei. An dem Skoda entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR. Das geparkte beschädigte Fahrzeug und dessen Halter sind aktuell nicht bekannt. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet daher Zeugen, sich telefonisch unter 07154/13130 oder per E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

