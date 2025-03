Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbrecher treiben im Industriegebiet ihr Unwesen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (14.03.2025) 16:30 Uhr und Samstag (15.03.2025) 09:30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Riedwiesenstraße in Ramtel ihr Unwesen. Indem sie ein Fenster einschlugen verschafften sie sich Zutritt in zwei Büros einer Firma und durchwühlten sämtliche Schränke. Ob sie etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich dieselben Täter drangen anschließend in ein zweites benachbartes Unternehmen ein und durchsuchten dort ebenfalls die Büroräume. In diesem Fall entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einer Geldkassette, die sie zuvor aufgebrochen hatten.

Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

