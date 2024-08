Moers (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit vom 29. Juli, 12 Uhr bis 8. August, 11 Uhr in eine Grundschule auf der Roseggerstraße in Eick ein. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art zutritt zum Schulkomplex. Im Lehrertrakt brachen sie in einem Büro mehrere Schränke auf und hebelten einen Tresor aus der Wand. Was sich in dem Tresor befand ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem ...

