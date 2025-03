POL-HX: Brand in Unterkunft für Obdachlose in Peckelsheim - hoher Sachschaden, keine Verletzten

Warburg (ots) - Bereits am Freitag, 7. März, kam es in der Bonenburger Straße in Warburg-Rimbeck zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 4-11 Uhr einen Gullydeckel ausgehebelt und damit einen Blitzeranhänger beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Glücklicherweise ist kein Fahrzeug in das Loch in der Straße gefahren. ...

