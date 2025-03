Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Blitzeranhänger mit Gullydeckel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Bereits am Freitag, 7. März, kam es in der Bonenburger Straße in Warburg-Rimbeck zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 4-11 Uhr einen Gullydeckel ausgehebelt und damit einen Blitzeranhänger beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Glücklicherweise ist kein Fahrzeug in das Loch in der Straße gefahren. Nun hat die Kreispolizeibehörde Höxter die Ermittlungen zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

