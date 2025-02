Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter beschädigt Pkw auf Tankstellengelände

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Montag (24. Februar) kam es auf einem Tankstellengelände in der Heinrich-Barth-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern.

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis fuhr gegen 17 Uhr auf das Tankstellengelände und stellte sich mit seinem Fahrzeug hinter eine Zapfsäule, an der zu dem Zeitpunkt bereits ein Fahrzeug betankt wurde.

Daraufhin kam ein Unbekannter, welcher zuvor ebenfalls mit seinem Pkw das Tankstellengelände befahren hatte, von hinten an sein Fahrzeug heran und schrie den Pkw-Fahrer an.

Der 45-Jährige öffnete daraufhin die Seitenscheibe. Der Unbekannte beleidigte ihn jedoch nur.

Nach den Beleidigungen schloss der 45-Jährige sein Fenster, woraufhin der Unbekannte mehrfach gegen die Seitenscheibe schlug.

Weiter trat der Unbekannte gegen das Heck von dem Pkw.

Erst als sich ein Zeuge näherte, ging der Unbekannte zu seinem Fahrzeug (einem roten Opel Astra mit Euskirchener Kennzeichen) und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Pkw wurde von dem Unbekannten durch die Tritte beschädigt.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 170 cm groß - Kräftige Statur - Etwa 30 - 35 Jahre alt - Hellblaue Arbeitsbekleidung

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Sachbeschädigung und der Beleidigung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell