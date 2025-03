POL-HX: 13-Jähriger in Steinheim ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots) - Am Montag, 10. März, war eine 22-Jährige mit ihrem Hyundai in Steinheim unterwegs. Gegen 16:40 Uhr fuhr sie auf der Lother Straße in Richtung Lothe. Nach ersten Angaben befand sich hinter ihr ein blauer Kleinwagen. Dieser drängelte so stark, sodass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Straße abkam. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der blaue Kleinwagen flüchtete anschließend von ...

