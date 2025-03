Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verletzte Person bei Verkehrsunfallfluc

Höxter (ots)

Am Montag, 10. März, war eine 22-Jährige mit ihrem Hyundai in Steinheim unterwegs. Gegen 16:40 Uhr fuhr sie auf der Lother Straße in Richtung Lothe. Nach ersten Angaben befand sich hinter ihr ein blauer Kleinwagen. Dieser drängelte so stark, sodass sie die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Straße abkam. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Der blaue Kleinwagen flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Richtung Lothe. Die Geschädigte wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber am gleichen Tag noch entlassen. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271-9620 entgegen./Tew

