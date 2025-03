Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gullydeckel ausgehoben - Polizei sucht Zeugen

Borgentreich (ots)

Ein Gullydeckel wurde auf einer Straße in Borgentreich-Borgholz ausgehoben. Ein Zeuge spricht von zwei Tatverdächtigen. Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen.

Am Freitag, 7. März, wurde gegen 19:05 Uhr ein Gullydeckel von zwei Personen in der Straße "Hinter der Stadt" in Borgentreich-Borgholz ausgehoben. Die Personen seien anschließend in Richtung Dalhausen geflüchtet. Zu einem Schaden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise von Zeugen. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 melden./Tew

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell