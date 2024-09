Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - aggressiver Mann in Bus schüchtert Kinder und andere Fahrgäste ein

Mainz (ots)

Ein lautstark und aggressiv herumschreiender Mann hat am Montagmorgen in einem Mainzer Linienbus ca. 60 andere Fahrgäste belästigt und zahlreiche Schulkinder eingeschüchtert.

Gegen 7:28 Uhr wird die Polizei Mainz über eine eskalierende Situation in einem Bus der Linie 76 in Fahrtrichtung Mombach, in der Hechtsheimer Straße gemeldet. Im Bus sind zu diesem Zeitpunkt ca. 60 Fahrgäste, ein Großteil Schulkinder auf dem Weg zu ihren Schulen. Der Mitteiler schildert am Notruf, dass ein Mann hochaggressiv im Bus umherschreit und offensichtlich eine nicht anwesende Person ganz konkret mit Schimpfworten bedachte. Gegen 7:30 Uhr erreichen Einsatzkräfte den Bus und haben den Tatverdächtigen sehr schnell unter Kontrolle. Der 38-Jährige ist auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und wird daher zunächst gefesselt. Ersten Angaben zufolge soll der Mann pauschal in den Bus gerufen haben, alle abstechen zu wollen. Bei seiner Durchsuchung wurde kein Messer oder ein anderer gefährlicher Gegenstand aufgefunden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch das Androhen von Straftaten" eröffnet. Diese Androhung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden.

