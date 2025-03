Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Beverungen (ots)

Am Samstag, 8. März, kam es auf der B83 in Beverungen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus Beverungen mit einem VW Touareg auf der Straße "Zum Stadtgraben" in Richtung der B83. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er bis zum Einmündungsbereich und stoppte dort seinen Pkw. Zur gleichen Zeit war ein 72-Jähriger aus Beverungen auf der B83 mit einem Roller unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Zum Stadgraben bremste der 72-Jährige stark ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen kam es zwischen den Fahrzeugen zu keinem Kontakt. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren./rek

