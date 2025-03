Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel -Diebstahl aus Umkleidekabine

Am Montag, 17. März 2025 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Umkleidekabine einer Sporthalle in der Straße Witten und entwendeten diverse Bekleidungsgegenstände, während sich die Geschädigten in der Halle befanden. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - vers. Einbruch in Supermarkt

In der Zeit von Samstag, 15. März 2025 20:00 Uhr bis Montag, 17. März 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Supermarktes in der Osterstraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Am Montag, 17. März 2025 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Caspar-Schmitz-Straße in Richtung Emsteker Straße / B69. Hierbei übersah er beim Einfahren auf die Emsteker Straße einen von rechts kommenden 63-jährigen Mann aus Emstek, welcher auf seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Emsteker Straße befuhr. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 17. März 2025 gegen 22:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Molberger Straße. Der 47-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, ein 21-jähriger Mann aus Emstek musste ausweichen. Hierdurch wurde der Pkw beschädigt. Der 47-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, ließ dann seinen Pkw zurück und flüchtete fußläufig. Zeugen verfolgten den Mann, der wenig später durch die Polizei kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

