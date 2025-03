POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel -Diebstahl aus Umkleidekabine Am Montag, 17. März 2025 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Umkleidekabine einer Sporthalle in der Straße Witten und entwendeten diverse Bekleidungsgegenstände, während sich die Geschädigten in der Halle befanden. Eine genaue Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel ...

