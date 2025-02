Polizei Aachen

POL-AC: Polizei baut zwei Videobeobachtungsanlagen in Eschweiler auf

Eschweiler (ots)

In der Innenstadt sind heute (24.02.2025) zwei mobile Videobeobachtungsanlagen aufgebaut worden: eine an der Dürener Straße (Höhe Schnellengasse), die andere am Markt. Informationsschilder weisen die Bürgerinnen und Bürger auf den Einsatz hin.

Die Bilder werden live in die Leitstelle der Polizei Aachen an der Trierer Straße in Aachen übertragen und gesichtet. Gefahrensituationen und Straftaten können so schnell erkannt oder aber beweissicher verfolgt werden.

Die mobile Videobeobachtung hat für die Polizei Aachen, die für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten verantwortlich ist, vor allen Dingen präventive Bedeutung. Bürgerinnen und Bürger berichten, dass sie sich im Umkreis der Videobeobachtungsanlage sicherer fühlen. Seit mehr als einem Jahr steht der Polizei Aachen die mobile Videobeobachtung zur Verfügung. Einsatzorte waren bislang unter anderem die Bereiche Pontstraße/ Aachen, Grabenstraße/ Eschweiler, Kirchstraße/ Baesweiler, im Bereich Mühle/ Stolberg und Annapark/ Alsdorf. (sk)

