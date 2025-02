Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen festgenommen

Eschweiler (ots)

Am Wochenende ist ein Mann bei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen beobachtet worden. Er konnte im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22./23.02.2025) meldeten Anwohnende demnach gegen 2 Uhr einen PKW-Aufbruch in der Bismarckstraße in Eschweiler. Der Täter sei soeben fußläufig geflüchtet. Die eintreffenden Polizisten stellten eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem geparkten Auto fest. Gestohlen worden sei nichts, gab ein Berechtigter des Autos zu Protokoll. Währenddessen suchte ein weiteres Streifenteam im Umfeld des Tatortes nach dem flüchtigen Täter. Als sie die Hompeschstraße entlangfuhren, verließ gerade eine männliche Person, die auf die Täterbeschreibung passte, ein Privatgrundstück. Die Beamten sprachen ihn an. Bei seiner Durchsuchung konnte unter anderem eine fremde EC-Karte und ein fremdes Handy aufgefunden werden. Beides wurde zur Eigentumssicherung und als Beweismittel sichergestellt. Belastend kam für den Mann hinzu, dass auf seiner Jacke Glassplitter zu finden waren. Der 25-jährige Mann aus Eschweiler wurde wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls vorläufig festgenommen.

Im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass das Diebesgut aus den Taschen des Tatverdächtigen aus einem weiteren PKW-Aufbruch stammte. Ein Mann meldete sich nämlich im Laufe der Nacht im Polizeipräsidium und erstattete Anzeige, weil ihm die Seitenscheibe seines Autos in der Kochsgasse in Eschweiler eingeschlagen worden war. Daraus waren sein Handy sowie die EC-Karte seines Freundes gestohlen worden. Beides konnte den Geschädigten unmittelbar wieder ausgehändigt werden.

Der Tatverdächtige ist bereits schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (kg)

