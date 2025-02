Polizei Aachen

POL-AC: Täter greift Mann im Bus an - Zeugen gesucht

Aachen (ots)

Am Mittwochabend (19.02.2025) hat ein bisher unbekannter Mann einen anderen Fahrgast mit einem Messer angegriffen. Glücklicherweise blieb das Opfer unverletzt.

Der Unbekannte hatte gegen 19:15 Uhr zunächst in dem Linienbus rumgeschrien und Beleidigungen gegen Passanten ausgesprochen. Nach ersten Ermittlungen sprach der Geschädigte (54 Jahre aus Aachen) ihn daraufhin an, woraufhin es zu einem verbalen Konflikt zwischen den beiden Männern kam. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte der Unbekannte den Aachener nach Aussage des Opfers als "Scheiß Ausländer". An der Haltestelle Scheibenstraße am Adalbertsteinweg hielt der Bus und der Unbekannte stieg aus. Als er sich zuvor bereits an der Tür befand, holte der Mann einen Gegenstand (vermutlich ähnlich wie ein Cuttermesser) hervor und machte damit eine Wischbewegung in Richtung des 54-Jährigen. Dadurch wurde die Jacke des Opfers am Ärmel beschädigt, verletzt wurde er dadurch nicht.

Ohne zu weiteren Angriffe auf den Aachener anzusetzen, verließ der Täter den Bus und ging davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre alt, dunkler Bart mit Schnurrbart, ungepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Arbeiterjacke mit Reflektoren, schwarze Strickmütze. Außerdem soll er eine Bierdose in der Hand gehalten haben und während der Busfahrt telefoniert haben.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sich im Bus befunden haben und Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter machen können. Das ermittelnde Kriminalkommissariat ist während der Bürozeiten unter 0241-9577 35301 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache alle Hinweise dazu unter 0241-9577 34210 entgegen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell