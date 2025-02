POL-AC: Polizei Neuss sucht Eigentümer von Armbanduhren

Monschau (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Blumgasse sind gestern Nachmittag (17.02.2025) zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz vor 15 Uhr zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Mann war in seinem Wagen aus Richtung Konzen in Richtung "Am Gericht" unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort ...

