HDP-RP: Terminhinweis für die Medien Übergabe der Schinderhannes-Fallbeilschneide von der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz an das Hunsrückmuseum Simmern

Terminhinweis für die Medien Übergabe der Schinderhannes-Fallbeilschneide von der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz an das Hunsrückmuseum Simmern

Büchenbeuren (ots)

Schinderhannes-Guillotine wechselt den Besitzer

Am 21.11.1803 wurden der Hunsrücker Räuberhauptmann Schinderhannes und 19 seiner "Spießgesellen" in Mainz mit der Guillotine hingerichtet. Die Fallbeilklinge, mit der diese Hinrichtung vollzogen worden sein soll, wird von der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) an das Hunsrückmuseum in Simmern übergeben. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird ein Vertreter der Hochschule erstmalig über die Forschungsergebnisse zur Authentizität, der Herkunft und dem Verbleib der Schinderhannes-Fallbeilklinge berichten.

Die Veranstaltung findet statt am

Mittwoch, 20. November 2024, ab 18:30 Uhr, im Neuen Schloss in 55469 Simmern.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Um Anmeldung unter hdp.presse@polizei.rlp.de oder info@hunsrueck-museum.de wird bis Montag, den 18. November 2024, gebeten.

