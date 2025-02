Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Samstag, 15.02.2025 gegen 00:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld im Rahmen der Streifentätigkeit einen Radfahrer in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt. Aufmerksamkeit erlangte der Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und der nicht funktionierenden Beleuchtung am Rad. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholvortest mit dem Radfahrer durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Mit dem Radfahrer wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

