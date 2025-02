Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge und Maschinen aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 4. Februar, und Freitag, 14. Februar, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in zwei Garagen in der Straße Am Grenzrasen. Aus einer der Garagen erbeuteten der oder die Täter Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem verursachten die Täter Sachschaden. Die Polizei in Nordhausen ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0040862

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell