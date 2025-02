Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt - Täter entkommt

Nordhausen/Mansfeld-Südharz (ots)

Am Donnerstagabend stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen schwarzen BMW der 5er-Reihe (Modell E60) in der Halleschen Straße fest. Als sich die Beamten entschieden das Fahrzeug zu kontrollieren, trat dieser mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht an, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Grob rücksichtslos, teilweise im Gegenverkehr und mit Geschwindigkeiten von bis 170 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften fuhr der unbekannte Fahrzeugführer über die Landstraße 3080 über Bielen und Görsbach in den benachbarten Landkreis Mansfeld-Südharz. Den BMW mit einem MSH-Kennzeichen fuhr vermutlich ein Mann. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung ein. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Zudem sucht die Nordhäuser Polizei nach Geschädigten, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers zu Notbremsungen oder Ausweichmanövern gezwungen wurden.

Aktenzeichen: 0040160/2025

