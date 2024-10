Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/BAB6: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Montagabend gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der der BAB6 zwischen Ketsch und Brühl in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. In der Erstmeldung wurde von mehreren Fahrzeugen gesprochen, dass sich jedoch nach dem Eintreffen der Beamten nicht bestätigte. Hier konnten zwei unfallbeteiligte Fahrzeuge festgestellt werden. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass ein 67-jähriger Fahrer eines PKW der Marke Toyota aufgrund Unachtsamkeit einer 38-jährigen Fahrerin eines PKW Audi auffuhr. Durch die Kollision wurde der 67-jährige Fahrer, die 38-Jährige Fahrerin und ihre 23-jähriger Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000,- Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat den Verkehrsunfall und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

