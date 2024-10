Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/BAB6: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr ereignete sich auf der BAB6 zwischen Ketsch und Brühl in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Über den Unfallhergang und das genaue Ausmaß kann bislang keine Auskunft gegeben werden. Es wird nachberichtet.

