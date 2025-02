Polizei Aachen

POL-AC: Schüsse auf Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Düren/Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.02.2025) mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus in der Dechant-Vaßen-Straße abgegeben. Zeugen hatten gegen 2.46 Uhr laute Knallgeräusche gehört und die Polizei verständigt. Beamte der Spurensicherung konnten schließlich mehrere Einschusslöcher an einem Mehrfamilienhaus feststellen. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.02.2025) verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Dechant-Vaßen-Straße gehabt und kann Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Täterfahrzeug geben? Hinweise nimmt die Leitstelle der Aachener Polizei unter der Rufnummer 110 oder die Kriminalwache unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell