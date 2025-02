Polizei Aachen

POL-AC: ROADPOL-Aktionswoche: LKW-Kontrollen in Eschweiler

StädteRegion Aachen/ Eschweiler (ots)

Im Rahmen der sogenannten ROADPOL-Aktionswoche hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen gestern (20.02.2025) zwischen 9 und 15 Uhr LKW-Kontrollen durchgeführt. Unterstützt wurde der Verkehrsdienst von Einsatzkräften des Zolls, der Bezirksregierung Köln und Vertretern/ Vertreterinnen der Bußgeldstelle und des Sachgebiets "Gewerblicher Verkehr" der StädteRegion Aachen.

Insgesamt 29 Fahrzeuge wurden an der Kontrollstelle am Sportpark in Dürwiß überprüft. Dabei fielen 19 Verstöße gegen Sozialvorschriften auf. (Darunter fallen zum Beispiel nicht eingehaltene Vorschriften bezüglich Lenk- und Ruhezeiten.) Ein Fahrzeug hatte technische Mängel. In vier Fahrzeugen war das mitgeführte Gefahrgut und in weiteren vier Fällen die Ladung nicht ausreichend gesichert. Zweimal mussten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Berufsfahrerqualifikationsgesetz geschrieben werden, einmal gab es eine schriftliche Verwarnung. Bei einem LKW gab es Anhaltspunkte dafür, dass die notwendige Lizenz für den Güterkraftverkehr nicht vorlag.

Die Aktionswochen des europaweiten Polizei-Netzwerks ROADPOL ("European Roads Policing Network") finden regelmäßig statt. Mehrere Male im Jahr gibt es dazu Kontrolleinsätze mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Netzwerk hat sich zur Aufgabe gemacht, Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist es, die Unfälle mit Verletzten oder gar Todesopfern zu reduzieren.

Weitere Informationen zum Netzwerk "ROADPOL" und den regelmäßig stattfindenden Aktionswochen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/roadpol-european-roads-policing-network. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell