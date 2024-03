POL-PDPS: Diebstahl eines Bienenstocks im Zieglertal/Zeugenaufruf

Mauschbach (ots) - Am Montag, den 11.03.2024, kam es zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße. Der 25-jährige Geschädigte parkte seinen blauen Peugeot 206 in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15:50 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hornbach. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die hintere linke Fahrzeugseite des Peugeots. Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der ...

mehr