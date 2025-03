Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 18. März 2025 gegen 20:05 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Esterwegen mit seinem Pkw die Hauptstraße von Scharrel in Richtung Ramsloh. Hierbei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen, dann die quer verlaufende Hauptstraße, mehrere Verkehrsschilder und kam in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Es entstand ein Schaden von 12.000,00 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige alkoholisiert gewesen war. Ein Test ergab einen Wert von 1,81 Promille. Ein Drogenvortest wies zudem eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

