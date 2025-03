Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 15:30 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Alte Dorfstraße. Sie entwendeten eine Radlader Gabel. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei

In der Zeit von Montag, 17. März 2025 17:00 Uhr bis Dienstag, 18. März 2025 09:00 Uhr besprühten unbekannte die Fassade eines Firmengebäudes in der Poststraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum wurde zudem ein Bürogebäude in der Füchteler Straße mit Farbe besprüht. Hier wurde der Schaden auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. März 2025 in der Zeit zwischen 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw beim Abbiegen in die Niedersachsenparkallee/Braunschweiger Straße den Zaun einer ansässigen Firma. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen

Am Dienstag, 18. März 2025 gegen 17:18 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Drebber mit ihrem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Die 21-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen. Dies sah ein 21-jähriger Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw hinter der 21-Jährigen fuhr, zu spät. Er versuchte auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. In der Folge geriet der Pkw des 21-Jährigen in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Pkw einer 54-jährigen Frau aus Vechta kollidierte. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige aus Vechta leicht verletzt. Ein 12-jähriger Mitfahrer der 54-Jährigen wurde schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell