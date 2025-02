Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw flüchtet von Unfallort - Zeugen gesucht

Königsee (ots)

Am Mittwoch, den 06.02.2025, gegen 9.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in der Ortslage Königsee/ Mankenbach, wie ein mit Holz beladener Lkw die Strecke befuhr und in einer Engstelle im Ort nicht weiterfahren konnte. Daraufhin rangierte der Lkw-Fahrer und beschädigte dabei eine fest verankerte Warnbarke am Fahrbahnrand. Nach kurzem Zögern setze der Fahrer seine Fahrt mit dem Lkw fort. Die Polizei nahm die Verkehrsunfallflucht auf und fertigte eine Strafanzeige. Sollten Sie das Rangiermanöver ebenfalls beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0033713 bei der Saalfelder Polizei.

