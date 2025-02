LPI-SLF: Einbrecher inhaftiert und Eigentümer zu aufgefundenem Fahrrad gesucht

Rudolstadt (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 04.10 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle der Brand eines Hauses in Rudolstadt in der Otto-Nuschke-Straße bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vermutlich in einer der oberen Etagen in dem leerstehenden, in Sanierung befindlichen, Haus zum Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte das entstehende Feuer schnell unter Kontrolle bringen und einen Vollbrand somit ...

mehr