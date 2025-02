Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Unterloquitz (Probstzella) (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in Unterloquitz eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In Richtung Probstzella durchfuhren bei erlaubten 50 km/h mehr als 300 Fahrzeuge die Strecke. In 17 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße, weitestgehend im Verwarngeldbereich liegend, festgestellt. In sieben Fällen kommt es zu Bußgeldverfahren, die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 76 km/h. Bemerkenswert im negativen Sinne: Im Gegenverkehr, in Richtung Saalfeld, wurde ein Verkehrsteilnehmer mit 122 km/h innerorts gemessen.

