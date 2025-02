LPI-SLF: Mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

Königsee (ots) - Am Mittwoch, den 05.02.2025, gegen 05.00 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße Industrie- und Gewerbepark in Königsee einen Einbruch in das Unternehmen fest. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich unter Gewaltanwendung Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie einen Tresor sowie Unterlagen und mehrere Hundert Euro. Sollte Ihnen am Dienstagabend oder in ...

