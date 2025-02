Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit fünf Fahrzeugen

L1077/ Linda- Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der teils kurvenreichen Landesstraße 1077 zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen sowie dadurch Verletzten. Kurz vor 07 Uhr bogen zwei Holzlaster von der L1077 von Linda kommend in Richtung Neustadt an der Orla in einen Feldweg ab. Mehrere, dahinter befindliche Fahrzeuge bemerkten dies und bremsten ab. Eine an sechster Stelle fahrende 61-Jährige prallte jedoch zunächst auf den vor ihr fahrenden PKW, sodass dieser im Straßengraben landete. In der Folge kam es durch Fahrmanöver der 61-Jährigen zu weiteren Kollisionen bzw. durch Ausweichversuche des Gegenverkehrs zu erneuten Zusammenstößen. In Summe waren insgesamt fünf unfallbeteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Teilweise waren diese im Straßengraben/ auf dem angrenzenden Feld gelandet. Weiterhin wurden sechs Personen leicht verletzt. Ein zunächst hinzugerufener Rettungshubschrauber konnte abbestellt werden, nachdem der vor Ort befindliche Notarzt die Verletzten untersucht und zur weiteren Begutachtung in umliegende Krankenhäuser eingewiesen hatte. Eine Schadenssumme der betroffenen Fahrzeuge sowie Beschädigungen an Straßengraben etc. kann bislang noch nicht angegeben werden. Es kam für rund 2,5 Stunden zur zeitweisen Straßensperrung bzw. Beeinträchtigungen auf der Strecke.

