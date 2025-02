Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erfolgreiche Vermisstensuche

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstagabend wurde ein Bewohner eines Pflegeheimes in Neuhaus am Rennweg vermisst gemeldet. In Anbetracht der medikamentösen Umstände und der niedrigen Außentemperaturen wurden zeitnah viele Polizeikräfte, darunter auch Suchhunde und der Polizeihubschrauber, zum Einsatz gebracht. Zunächst blieben die Maßnahmen ergebnislos, doch wurde kurz nach Mitternacht durch Anwohner eine gestürzte, ältere Person im Bereich des Kirchwegs mitgeteilt. Dabei handelte es sich glücklicherweise um den gesuchten 83-Jährigen. Dieser wurde mit einem Bergekorb nach seinem Sturz in Hanglage befreit und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

