POL-HRO: Wismarer Polizei prüft Sachverhalt zum verdächtigen Ansprechen eines Kindes

Upahl (ots) - Nach dem mutmaßlichen Versuch einer Brandstiftung am gestrigen Abend (22.01.) in Upahl, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein unbekannter Täter versucht, zwei Mülltonnen im Bereich der Hauptstraße in Brand zu setzen. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Rauchentwicklung in den beiden Mülltonnen und alarmierte ...

